В Украине ввели новую "молодежную" профессию: почему это важно
Источник:Министерство молодежи и спорта
В Украине появится новая профессия, которая важна для развития молодежной сферы. Направление, получившее название "специалист по молодежи", внесли в Национальный классификатор профессий.
В ведомстве объясняют, что это решение продиктовано запросом самой молодежи. Дело в том, что отрасль нуждается в квалифицированных специалистах, поэтому "молодежный работник" – профессия, которая будет актуальна в ближайшие десятилетия.
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Подробности
Сегодня стремительно развивается молодежная политика, поэтому соответствующие специалисты крайне необходимы. Представители новейшей профессии будут принимать участие в работе молодежных центров, пространств, общин.
Следующий шаг – разработка профессионального стандарта новой профессии. Это будет служить инструментом для систематизации требований к:
- знаниям;
- умениям;
- навыкам;
- подготовке кадров;
- повышению квалификации;
- профессиональному развитию специалистов
Возможно, вы чувствуете, что находитесь не на своем месте и хотите сменить профессию? Тогда вам пригодятся несколько советов, которые помогут выбрать верный путь в 2022 году и побороть страх нехватки опыта. Верьте в себя, ставьте новые задачи и уверенно шагайте к своей цели!