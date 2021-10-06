В Министерстве защиты окружающей среды отмечают, что цель инициатив – дать шанс детям на здоровое будущее и безопасную чистую окружающую среду. Поэтому свои усилия ведомство решило объединить вместе с благотворительным фондом "Таблеточки".

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Как присоединиться к инициативе

Суть инициативы очень проста – в рамках акции каждый желающий может сделать благотворительный взнос в 50 гривен за одно высаженое дерево. Но лесники будут сажать лес совершенно бесплатно, а все деньги пойдут в счет благотворительного фонда.

Поэтому, присоединившись к одной инициативе, вы примете участие сразу в двух. Сделать это можно очень легко всего в двух шагах:

На сайте выбирайте область, где хотите, чтобы лесоводы высадили лес.

Делаете благотворительный взнос – 50 гривен за одно дерево.

Озелененная страну, мы заботимся о нашем общем будущем – противодействие изменению климата и его последствия, предотвращаем деградации почв, обмеление рек, опустыниванию, сохраняем биоразнообразия, "кондиционируем" населенные пункты. Дело важное и стоит усилий и внимания, поэтому присоединяйтесь!

– призвал министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский.

Что означает ваша помощь:

50 гривен – это одно высажено дерево и одна безопасная капельница для ребенка.

100 гривен – это два высаженных дерева и три дня борьбы с раком или флакон противоопухолевого препарата, сдерживает рост раковых клеток.

150 гривен – это три высаженных деревьев и утро под защитой от микробов или флакон противомикробного препарата.