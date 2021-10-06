У Міністерстві захисту довкілля наголошують, що мета ініціатив – дати шанс дітям на здорове майбутнє та безпечне чисте довкілля. Тож свої зусилля відомство вирішило об'єднати разом з благодійним фондом "Таблеточки".
До слова Сімейно орієнтована медицина: як вона працює, і чому це важливо для хворих дітей
Як приєднатися до ініціативи
Суть ініціативи дуже проста – у межах акції кожен охочий може зробити благодійний внесок у 50 гривень за одне висаджене дерево. Та лісники садитимуть ліс абсолютно безкоштовно, а всі гроші підуть у рахунок благодійного фонду.
Тож, доєднавшись до однієї ініціативи, ви візьмете участь одразу у двох. Зробити це можна дуже легко всього у два кроки:
- На сайті обирайте область, де бажаєте, щоб лісівники висадили ліс.
- Робите благодійний внесок – 50 гривень за одне дерево.
Озеленюючи країну, ми дбаємо про наше спільне майбутнє – протидіємо зміні клімату та її наслідкам, запобігаємо деградації ґрунтів, обмілінню рік, опустелюванню, зберігаємо біорізноманіття, "кондиціонуємо" населені пункти. Справа важлива та варта зусиль та уваги, тож долучайтеся!
– закликав міністр захисту довкілля Роман Абрамовський.
Що означає ваша допомога:
- 50 гривень – це одне висаджене дерево й одна безпечна крапельниця для дитини.
- 100 гривень – це два висаджених дерева й три дні боротьби з раком або флакон протипухлинного препарату, що стримує ріст ракових клітин.
- 150 гривень – це три висаджених дерев і ранок під захистом від мікробів або флакон протимікробного препарату.