На офіційній презентації були присутні ВПО, а також представників міжнародних, національних та локальних організацій. Наразі організатори проєкту шукають регіональних представників та представниць, які допоможуть побудувати міцні зв'язки з цільовими громадами.

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Чому це важливо

Програма "Єднання заради дії" розрахована на 2 роки. Так, внутрішньо переміщені особи в Україні зможуть набути цінні навички вирішення конфліктів та адвокації. Програма діє у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Харківській, Херсонській та Черкаській областях.

На що спрямована діяльність

Проєкт покликаний зміцнити соціальний капітал ВПО та зробити їх менш вразливими. Команда програми має намір забезпечити ВПО та приймаючим громадам можливість:

застосовувати передовий досвід у відстоюванні своїх прав та для проведення заходів щодо соціальної згуртованості у своїх громадах;

підвищити міжгрупову соціальну згуртованість та зменшити напруженість шляхом спільних громадських проєктів;

брати участь у розробці та впровадженні планів інтеграції для кращого задоволення потреб маргіналізованих груп населення.

Довідка: Реалізацією програми займається Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX Ukraine) спільно з благодійним фондом "Стабілізейшен Суппорт Сервісез" (БФ "CCC") за підтримки Державного департаменту США.