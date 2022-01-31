В Украине запустили программу "Единение ради действия": почему это важно

Организация IREX Ukraine запустила программу "Единение ради действия". Она будет действовать в 25 общинах на территории Украины, ведь главная идея – содействовать поддержке внутри перемещенных лиц.

На официальной презентации присутствовали ВПЛ, а также представители международных, национальных и локальных организаций. Сейчас организаторы проекта ищут региональных представителей и представительниц, которые помогут построить прочные связи с целевыми общинами.

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Почему это важно

Программа "Единение ради действия" рассчитана на 2 года. Так, внутренне перемещенные лица в Украине смогут приобрести ценные навыки разрешения конфликтов и адвокации. Программа действует в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях.

На что направлена ​​деятельность

Проект призван укрепить социальный капитал ВПЛ и сделать их менее уязвимыми. Команда программы намерена обеспечить ВПЛ и принимающим общинам возможность:

применять передовой опыт в отстаивании своих прав и для проведения мероприятий по социальной сплоченности в своих общинах;

повысить межгрупповую социальную сплоченность и уменьшить напряженность путем совместных общественных проектов;

участвовать в разработке и внедрении планов интеграции для лучшего удовлетворения потребностей маргинализированных групп населения.

Реализацией программы занимается Совет международных научных исследований и обменов (IREX Ukraine) совместно с благотворительным фондом "Стабилизейшен Суппорт Сервисез" (БФ "CCC") при поддержке Государственного департамента США.