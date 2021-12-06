Награду присвоила организация PETA. Ежегодно она отмечает этичные бренды, которые работают с веганскими материалами и не вредят окружающей среде.
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Что такое PETAPeople for the Ethical Treatment of Animals (Люди за этичное отношение к животным) – организация, борющаяся за права животных. Основана в 1980 году в США, а сегодня имеет немало представительств – в Великобритании, Германии, Нидерландах, Индии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сторонники инициативы убеждены, что люди не могут использовать животных для еды, одежды, развлечений и других целей.
"Экофрендли" дизайн
Бренд KSENIASCHNAIDER получил награду от немецкого подразделения PETA за апсайкл-джинсы. Они сделаны из текстильных отходов.
В мире не существует ни одной копии этого изделия, поскольку оно было индивидуально собрано вручную из уникального набора исходных материалов,
– говорится на инстаграм-странице бренда.
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Полный текст публикации Ксении Шнайдер:
Мы рады сообщить, что KSENIASCHNAIDER завоевала награду Vegan Fashion Award 2021 в номинации "Лучший джинсовый стиль"
Спасибо @peta