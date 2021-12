Награду присвоила организация PETA. Ежегодно она отмечает этичные бренды, которые работают с веганскими материалами и не вредят окружающей среде.

Интересно Биотопливо и даже удобрения: на что перерабатывают отходы в McDonald's

Что такое PETA People for the Ethical Treatment of Animals (Люди за этичное отношение к животным) – организация, борющаяся за права животных. Основана в 1980 году в США, а сегодня имеет немало представительств – в Великобритании, Германии, Нидерландах, Индии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сторонники инициативы убеждены, что люди не могут использовать животных для еды, одежды, развлечений и других целей.

"Экофрендли" дизайн

Бренд KSENIASCHNAIDER получил награду от немецкого подразделения PETA за апсайкл-джинсы. Они сделаны из текстильных отходов.

В мире не существует ни одной копии этого изделия, поскольку оно было индивидуально собрано вручную из уникального набора исходных материалов,

– говорится на инстаграм-странице бренда.

Справка: KSENIASCHNAIDER – это киевский деним-бренд, основанный супругами Ксенией и Антоном Шнайдерами в 2011 году. Специализируется на ресайклинге и реворкинге. Марка известна своими оригинальными моделями из винтажных материалов, что куплены на блошиных рынках и в секонд-хендах. Джинсовые изделия бренда представлены более чем в 70 магазинах мира.

Как правильно сортировать мусор: смотрите видео

Полный текст публикации Ксении Шнайдер:

Мы рады сообщить, что KSENIASCHNAIDER завоевала награду Vegan Fashion Award 2021 в номинации "Лучший джинсовый стиль"

Спасибо @peta