Флешмоб проходить під гаслом #ЗробитиБільше #Я_обираю #Я_Донор. Лікарі закликають українців не бути байдужими власним прикладом.

Важливо знати Перший в Україні: на території київського "Охматдиту" побудують Дім Рональда МакДональда

Шанс на порятунок

У межах акції медики підписують добровільну прижиттєву згоду на посмертне донорство. Їхня мета – висвітлити актуальність такої ініціативи для суспільства в цілому, адже:

допомога нужденним є невіддільною ознакою свідомих громадян;

безліч українців потребують пересадки органів, тому що це єдина можливість вижити.

Важливу акцію вже підтримали медики з клінічної лікарні "Феофанія", НДСЛ "Охматдит", медичної мережі "Добробут". а незабаром долучаться спеціалісти Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова, Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова, лікарі Асоціації дитячих лікарень України та багатьох медичних закладів України.

Зверніть увагу! За даними МОЗ, станом на сьогодні лише в Охматдиті понад 12 дітей очікують на трансплантацію органів, адже ніхто з родичів не підійшов. Вони живуть, лікуються та проходять процедуру гемодіалізу у медзакладі впродовж тривалих років. Маленькі борці за життя сподіваються, що одного дня отримають шанс на порятунок.

У чому полягає складність

Річ у тім, що нині в Україні спостерігається доволі низька кількість згод на посмертне донорство за життя. В більшості випадків дозвіл дають родичі померлого – лише після встановлення діагнозу смерті мозку. Передовсім, це пов'язано з недостатньою обізнаністю суспільства щодо трансплантації та донорства. Крім того, процедура оформлення згоди доволі складна.

Наразі фахівці працюють над забезпеченням можливості подання прижиттєвої згоди на пожертву органів для трансплантації у випадку смерті через портал Дія або через Єдиний портал адміністративних послуг. Такий проєкт МОЗ має намір реалізувати у партнерстві з Національною службою здоров'я України, Міністерством цифрової трансформації та Українським центром транспланткоординації.