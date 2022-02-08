Украинские медики запустили флешмоб, чтобы призвать к добровольному донорству

Медики из разных уголков Украины объединились ради важной социальной акции. Так, они стремятся продемонстрировать важность добровольного донорства.

Флешмоб проходит под лозунгом #СделатьБольше #Я_выбираю #Я_Донор. Врачи призывают украинцев не быть безразличными собственным примером.

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Шанс на спасение

В рамках акции медики подписывают добровольное прижизненное согласие на посмертное донорство. Их цель – осветить актуальность такой инициативы для общества в целом, ведь:

помощь нуждающимся является неотделимым признаком сознательных граждан;

множество украинцев нуждаются в пересадке органов, потому что это единственная возможность выжить.

Важную акцию уже поддержали медики из клинической больницы "Феофания", НДСЛ "Охматдет", медицинской сети "Добробут", а в скором времени присоединятся специалисты Национального института хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова, Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. М. М. Амосова, врачи Ассоциации детских больниц Украины и многих медицинских учреждений Украины.

В чем состоит сложность

По данным Минздрава, по состоянию на сегодняшний день только в Охматдете более 12 детей ожидают трансплантации органов, ведь никто из родственников не подошел. Они живут, лечатся и проходят процедуру гемодиализа в медучреждении в течение долгих лет. Маленькие борцы за жизнь надеются, что однажды получат шанс на спасение.

Дело в том, что сейчас в Украине наблюдается достаточно низкое количество согласий на посмертное донорство при жизни. В большинстве случаев разрешение дают родственники умершего – только после установления диагноза смерти мозга. Прежде всего, это связано с недостаточной осведомленностью общества о трансплантации и донорстве. Кроме того, процедура оформления согласия достаточно сложна.

В настоящее время специалисты работают над обеспечением возможности подачи прижизненного согласия на пожертвование органов для трансплантации в случае смерти через портал Дия или через Единый портал административных услуг. Такой проект Минздрав намерен реализовать в партнерстве с Национальной службой здоровья Украины, Министерством цифровой трансформации и Украинским центром транспланткоординации.