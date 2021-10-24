Проект "Границ нет" реализует общественная организация "Фонд Дарьи Жолдак" совместно с брендом одежды ISAIA. Организаторы запускают коллекцию футболок, средства от которой пойдут на поддержку 10 избранных подростков.

Интересно Мобильность, коллаборация и инклюзивность: принципы, мотивирующие людей в МакДональдз

Проблематика

Благотворительная инициатива имеет целью помочь подросткам, которые только начинают свой путь. Бесспорно, для развития таланта и построения карьеры важны многочисленные факторы. Прежде всего, это:

уверенность в себе;

четкие инструменты для достижения цели;

ресурсы и возможности.

Основатели проекта стремятся доказать, что культура и креативность – одни из ключевых ценностей в развитии современного общества.

Именно поэтому разработчики подготовили инновационную футболку с принтом, который "оживает". Нужно лишь просканировать QR-код, активирующий AR-эффект в Instagram.

Стоимость благотворительной футболки – 200 евро. Она доступна во всех размерах как для женщин, так и для мужчин. Футболку можно заказать на сайте или приобрести в магазине бренда в Киеве (улица Владимирская, 22).