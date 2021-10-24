Проєкт "Меж немає" реалізовує громадська організація "Фундація Дарини Жолдак" спільно з брендом одягу ISAIA. Організатори запускають колекцію футболок, кошти від якої спрямують на підтримку 10 обраних підлітків.
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Проблематика
Благодійна ініціатива має на меті допомогти підліткам, які лише розпочинають свій шлях. Безперечно, для розвитку таланту та побудови кар'єри важливі численні чинники. Перш за все, це:
- впевненість у собі;
- чіткі інструменти для досягнення мети;
- ресурси та можливості.
Засновники проєкту прагнуть довести, що культура та креативність – одні з ключових цінностей в розвитку сучасного суспільства.
Саме тому розробники підготували інноваційну футболку з принтом, який "оживає". Потрібно лише просканувати QR-код, який активує AR-ефект в Instagram.