Украинские подростки получат гранты на развитие таланта
Источник:"ШоТам"
В Украине запускают социальный проект, призванный поддержать креативную молодежь. Так, талантливые подростки получат финансирование на развитие творческих способностей.
Проект "Границ нет" реализует общественная организация "Фонд Дарьи Жолдак" совместно с брендом одежды ISAIA. Организаторы запускают коллекцию футболок, средства от которой пойдут на поддержку 10 избранных подростков.
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Проблематика
Благотворительная инициатива имеет целью помочь подросткам, которые только начинают свой путь. Бесспорно, для развития таланта и построения карьеры важны многочисленные факторы. Прежде всего, это:
- уверенность в себе;
- четкие инструменты для достижения цели;
- ресурсы и возможности.
Основатели проекта стремятся доказать, что культура и креативность – одни из ключевых ценностей в развитии современного общества.
Именно поэтому разработчики подготовили инновационную футболку с принтом, который "оживает". Нужно лишь просканировать QR-код, активирующий AR-эффект в Instagram.Стоимость благотворительной футболки – 200 евро. Она доступна во всех размерах как для женщин, так и для мужчин. Футболку можно заказать на сайте или приобрести в магазине бренда в Киеве (улица Владимирская, 22).