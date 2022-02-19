Речь идет о таких направлениях: искусство, дизайн, литература, философия, реклама и т.д. Студент получает возможность послушать лекции ведущих экспертов, которые помогут научиться мыслить глубже и смотреть на мир шире. Более того, здесь нет домашних заданий и проверок, исключительно тесты для проверки знаний (по желанию).
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Чем уникален проект
Основатели учебного заведения объясняют, что подход к образовательному процессу в "Проджекторе" строится на следующих принципах:
- Practicult – практика, практика и еще раз практика;
- Flame – "пылать" своей идеей;
- Feedback – обязательная обратная связь.
Курсы тяжелые, здесь приходится работать. Студенты учатся онлайн не на лекциях, а на собственных усилиях, ошибках (а у нас можно и нужно ошибаться) и успехах,
– отмечают в институте.
Как воспользоваться предложением
- Перейти по ссылке и выбрать желаемый видеокурс.
- Нажать кнопку "приобрести видеокурс".
- Зарегистрироваться.
- Ввести промокод 0688-5072.
- Вдохновляться, узнавать и анализировать.
Полный текст публикации:
Здравствуйте, друзья.
Мы – Humanitarium, социогуманитарный факультет Projector Institute. Мы создаем семинарские и видеокурсы о философии, социологии, искусствоведении, дизайне, литературе, рекламе etc.
Все ищут собственный способ почувствовать твердую почву под ногами. Может быть, вам, как и нам, в этом помогут знания.
В первый раз мы открываем бесплатный лунный доступ
Наши видеокурсы – это записанные лекции от крутых экспертов по темам, как позволяют мыслить глубже и смотреть на мир шире. Без домашних заданий и вебинаров студенты самостоятельно формируют свой график.
Для проверки знаний можно пройти финальный тест.
Как получить бесплатный доступ к видеокурсам?
1. Переходите по ссылке и выбирайте видеокурс по душе.
2. Тычитесь на кнопку "приобрести видеокурс".
3. Регистрируйтесь.
4. Укажите код в строке "подарочный код" – 0688-5072.
5. Смотрите, конспектируйте, рассуждайте и открывайте еще один способ познания мира.
Промокод действует с 17 февраля по 17 марта 2022 года.
В эти непростые времена самое ценное, что может сделать каждый из нас, – лупить свою скалу и не предавать свою мечту.
Projector из Украины и со всеми вами