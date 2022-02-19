Мовиться про такі напрямки: мистецтво, дизайн, література, філософія, реклама тощо. Студент отримує можливість послухати лекції від провідних експертів, які допоможуть навчитися мислити глибше та дивитися на світ ширше. Ба більше, тут немає домашніх завдань та перевірок, виключно тести для перевірки знань (за бажанням).

Не пропустіть Рівність, відкритість та повага: що потрібно знати про принципи роботи МакДональдз

Чим унікальний проєкт

Засновники навчального закладу пояснюють, що підхід до освітнього процесу у "Проджекторі" будується на таких принципах:

Practicult – практика, практика й ще раз практика;

Flame – "палати" своєю ідеєю;

Feedback – обов'язковий зворотний зв'язок.

Курси важкі, тут доводиться працювати. Студенти навчаються онлайн не на лекціях, а на власних зусиллях, помилках (а у нас можна і потрібно помилятися) і успіхах,

– зауважують в інституті.

Як скористатися пропозицією

Перейти за посиланням та обрати бажаний відеокурс. Натиснути на кнопку "придбати відеокурс". Зареєструватися. Ввести промокод 0688-5072. Надихатися, пізнавати та аналізувати.

Зверніть увагу! Безкоштовний доступ до курсу триватиме до 17 березня.

Повний текст публікації:

Привіт, друзі.

Ми – Humanitarium, соціогуманітарний факультет Projector Institute. Ми створюємо семінарські та відеокурси про філософію, соціологію, мистецтвознавство, дизайн, літературу, рекламу etc.

Усі шукають власний спосіб відчути твердий ґрунт під ногами. Можливо, вам, як і нам, у цьому допоможуть знання.

Вперше ми відкриваємо безкоштовний місячний доступ

Наші відеокурси – це записані лекції від крутих експертів на теми, як дозволяють мислити глибше та дивитися на світ ширше. Без домашніх завдань та вебінарів – студенти самостійно формують свій графік.

Для перевірки знань можна пройти фінальний тест.

Як отримати безкоштовний доступ до відеокурсів?

1. Переходьте за посиланням та обирайте відеокурс до душі.

2. Тицяйте на кнопку "придбати відеокурс".

3. Реєструйтеся.

4. Вкажіть код в рядку "подарунковий код" – 0688-5072.

5. Дивіться, конспектуйте, міркуйте та відкривайте ще один спосіб пізнання світу.

Промокод діє з 17 лютого до 17 березня 2022.

У ці непрості часи найцінніше, що може зробити кожен з нас, — лупати свою скелю і не зраджувати свою мрію.

Projector з Україною і з усіма вами