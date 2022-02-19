Украинский Projector Institute открыл бесплатный доступ к 12 видеокурсам

Projector Institute, специализирующийся на технических и креативных курсах, открывает свободный доступ к некоторым учебным программам. Так, каждый желающий сможет пройти любой из 12 видеокурсов социогуманитарного факультета.

Речь идет о таких направлениях: искусство, дизайн, литература, философия, реклама и т.д. Студент получает возможность послушать лекции ведущих экспертов, которые помогут научиться мыслить глубже и смотреть на мир шире. Более того, здесь нет домашних заданий и проверок, исключительно тесты для проверки знаний (по желанию).

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Чем уникален проект

Основатели учебного заведения объясняют, что подход к образовательному процессу в "Проджекторе" строится на следующих принципах:

Practicult – практика, практика и еще раз практика;

Flame – "пылать" своей идеей;

Feedback – обязательная обратная связь.

Курсы тяжелые, здесь приходится работать. Студенты учатся онлайн не на лекциях, а на собственных усилиях, ошибках (а у нас можно и нужно ошибаться) и успехах,

– отмечают в институте.

Как воспользоваться предложением

Перейти по ссылке и выбрать желаемый видеокурс. Нажать кнопку "приобрести видеокурс". Зарегистрироваться. Ввести промокод 0688-5072. Вдохновляться, узнавать и анализировать.

Бесплатный доступ к курсу продлится до 17 марта.

Полный текст публикации:

Здравствуйте, друзья.

Мы – Humanitarium, социогуманитарный факультет Projector Institute. Мы создаем семинарские и видеокурсы о философии, социологии, искусствоведении, дизайне, литературе, рекламе etc.

Все ищут собственный способ почувствовать твердую почву под ногами. Может быть, вам, как и нам, в этом помогут знания.

В первый раз мы открываем бесплатный лунный доступ

Наши видеокурсы – это записанные лекции от крутых экспертов по темам, как позволяют мыслить глубже и смотреть на мир шире. Без домашних заданий и вебинаров студенты самостоятельно формируют свой график.

Для проверки знаний можно пройти финальный тест.

Как получить бесплатный доступ к видеокурсам?

1. Переходите по ссылке и выбирайте видеокурс по душе.

2. Тычитесь на кнопку "приобрести видеокурс".

3. Регистрируйтесь.

4. Укажите код в строке "подарочный код" – 0688-5072.

5. Смотрите, конспектируйте, рассуждайте и открывайте еще один способ познания мира.

Промокод действует с 17 февраля по 17 марта 2022 года.

В эти непростые времена самое ценное, что может сделать каждый из нас, – лупить свою скалу и не предавать свою мечту.

Projector из Украины и со всеми вами