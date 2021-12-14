Бюджет конкурса составляет 4 200 000 гривен. Сумма каждого гранта – от 200 000 до 500 000 гривен. Заявки будут приниматься до 10 января 2022 года.

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Какие организации могут участвовать

Прежде всего, котируются организации, руководствующиеся феминистическими принципами и активно влияющие на улучшение жизни женщин. Так, они должны:

быть женскими/феминистическими по ценностям, деятельности и по уставу;

сотрудничать с другими женскими/феминистическими организациями;

системно заниматься защитой прав женщин и продвижением феминистской повестки дня.

Грантовое финансирование должно быть направлено на:

противостояние угрозам; содействие усилению устойчивости к внешним и внутренним вызовам; привлечение нового финансирования; укрепление партнерских связей между женскими/феминистическими организациями, сетирования и диалога между поколениями феминисток.

Важно! Чтобы принять участие в конкурсе необходимо зарегистрироваться в онлайн системе представления проектов Украинского Женского Фонда по ссылке.