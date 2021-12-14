Бюджет конкурсу складає 4 200 000 гривень. Сума кожного гранту – від 200 000 до 500 000 гривень. Заявки прийматимуть до 10 січня 2022 року.
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Які організації можуть брати участь
Передусім, котуються організації, які керуються феміністичними принципами та активно впливають на покращення життя жінок. Так, вони мають:
- бути жіночими/феміністичними за цінностями, діяльністю і за статутом;
- співпрацювати з іншими жіночими/феміністичними організаціями;
- системно займатися захистом прав жінок і просуванням феміністичного порядку денного.
Грантове фінансування має бути спрямоване на:
- протистояння загрозам;
- сприяння посиленню стійкості до зовнішніх і внутрішніх викликів;
- залучення нового фінансування;
- зміцнення партнерських зв'язків між жіночими/феміністичними організаціями, мережування та діалогу між поколіннями феміністок.