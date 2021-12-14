Бюджет конкурсу складає 4 200 000 гривень. Сума кожного гранту – від 200 000 до 500 000 гривень. Заявки прийматимуть до 10 січня 2022 року.

Цікаво Мобільність, колаборація та інклюзивність: принципи, що мотивують людей в МакДональдз

Які організації можуть брати участь

Передусім, котуються організації, які керуються феміністичними принципами та активно впливають на покращення життя жінок. Так, вони мають:

бути жіночими/феміністичними за цінностями, діяльністю і за статутом;

співпрацювати з іншими жіночими/феміністичними організаціями;

системно займатися захистом прав жінок і просуванням феміністичного порядку денного.

Грантове фінансування має бути спрямоване на:

протистояння загрозам; сприяння посиленню стійкості до зовнішніх і внутрішніх викликів; залучення нового фінансування; зміцнення партнерських зв'язків між жіночими/феміністичними організаціями, мережування та діалогу між поколіннями феміністок.

Важливо! Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно зареєструватись в онлайн системі подання проєктів Українського Жіночого Фонду за посиланням.