Украинский женский фонд объявил конкурс грантов: кто может участвовать
14 декабря 2021 , 14:18Читати новину українською
Источник:"Гурт"
В Украине объявили конкурс грантов под названием "Будь в ресурсе". К участию приглашают исключительно женские организации.
Бюджет конкурса составляет 4 200 000 гривен. Сумма каждого гранта – от 200 000 до 500 000 гривен. Заявки будут приниматься до 10 января 2022 года.
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Какие организации могут участвовать
Прежде всего, котируются организации, руководствующиеся феминистическими принципами и активно влияющие на улучшение жизни женщин. Так, они должны:
- быть женскими/феминистическими по ценностям, деятельности и по уставу;
- сотрудничать с другими женскими/феминистическими организациями;
- системно заниматься защитой прав женщин и продвижением феминистской повестки дня.
Грантовое финансирование должно быть направлено на:
- противостояние угрозам;
- содействие усилению устойчивости к внешним и внутренним вызовам;
- привлечение нового финансирования;
- укрепление партнерских связей между женскими/феминистическими организациями, сетирования и диалога между поколениями феминисток.