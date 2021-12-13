Основное внимание будет уделено развитию инновационного предпринимательства в Украине. Это будет способствовать повышению спроса на новые IT-разработки и поиск новых идей для стартапов.
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Подробности
Сотрудничество университетов с отраслью обозначает новые образовательные и карьерные возможности. В рамках сотрудничества предусмотрено:
- улучшение образовательного процесса;
- усиление практической составляющей высшего образования, науки, научной и научно-технической деятельности;
- обеспечение удовлетворения потребностей рынка труда в квалифицированных кадрах;
- создание и внедрение образовательных инициатив;
- совместная работа по подготовке конкурентоспособных специалистов в таких направлениях, как разработка цифровых продуктов, аналитика, маркетинг, инвестиции, финансы и т.д.
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