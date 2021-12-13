Основну увагу приділять розвитку інноваційного підприємництва в Україні. Це сприятиме підвищенню попиту на нові IT-розробки та пошуку нових ідей для стартапів.
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Деталі
Співпраця університетів з галуззю означає нові освітні та кар'єрні можливості. У межах співпраці передбачено:
- покращення освітнього процесу;
- посилення практичної складової вищої освіти, науки, наукової та науково-технічної діяльності;
- забезпечення задоволення потреб ринку праці у кваліфікованих кадрах;
- створення та впровадження освітніх ініціатив;
- спільна робота з підготовки конкурентоспроможних фахівців за такими напрямами, як розробка цифрових продуктів, аналітика, маркетинг, інвестиції, фінанси тощо.
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