Основну увагу приділять розвитку інноваційного підприємництва в Україні. Це сприятиме підвищенню попиту на нові IT-розробки та пошуку нових ідей для стартапів.

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Деталі

Співпраця університетів з галуззю означає нові освітні та кар'єрні можливості. У межах співпраці передбачено:

покращення освітнього процесу;

посилення практичної складової вищої освіти, науки, наукової та науково-технічної діяльності;

забезпечення задоволення потреб ринку праці у кваліфікованих кадрах;

створення та впровадження освітніх ініціатив;

спільна робота з підготовки конкурентоспроможних фахівців за такими напрямами, як розробка цифрових продуктів, аналітика, маркетинг, інвестиції, фінанси тощо.

Довідка: Product IT Foundation for Education (PFE) – об'єднання провідних ІТ-компаній, бізнесів, фондів. Діяльність організації спрямована на розвиток ІТ-підприємництва в Україні шляхом запровадження освітніх ініціатив.

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