Университеты и IT-бизнес будут сотрудничать с целью развития предпринимательства

Министерство образования и науки Украины подписало меморандум с общественной организацией Product IT Foundation for Education (PFE). Договоренность предполагает сотрудничество сроком 7 лет.

Основное внимание будет уделено развитию инновационного предпринимательства в Украине. Это будет способствовать повышению спроса на новые IT-разработки и поиск новых идей для стартапов.

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Подробности

Сотрудничество университетов с отраслью обозначает новые образовательные и карьерные возможности. В рамках сотрудничества предусмотрено:

улучшение образовательного процесса;

усиление практической составляющей высшего образования, науки, научной и научно-технической деятельности;

обеспечение удовлетворения потребностей рынка труда в квалифицированных кадрах;

создание и внедрение образовательных инициатив;

совместная работа по подготовке конкурентоспособных специалистов в таких направлениях, как разработка цифровых продуктов, аналитика, маркетинг, инвестиции, финансы и т.д.

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Product IT Foundation for Education (PFE) – объединение ведущих IТ-компаний, бизнесов, фондов. Деятельность организации направлена ​​на развитие IТ-предпринимательства в Украине путем внедрения образовательных инициатив.