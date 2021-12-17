Так хочется подарить друг другу немного внимания и обменяться символическими презентами. Однако не менее важно учесть и влияние на окружающую среду.

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Упаковать подарок без ущерба для окружающей среды – не сложно. Предлагаем вашему вниманию несколько экоспособов.

7 примеров "экофрендли" упаковки

1. Цитрусово-пряный декор

Экокоробочка / Фото Pixabey

Вам понадобится:

экобумага, изготовленная из переработанного сырья;

кусочек бичевки;

ломтик высушенного апельсина;

палочка корицы.

2. Стеклянная банка с сюрпризом

Баночка с сюрпризом / Фото из открытых источников

Еще одно интересное решение – прозрачная стеклянная банка! В нее можно положить что угодно: носки, сувенир, сладости и т.д. Украсить баночку можно подручными материалами – веточкой розмарина и деревянной ложкой. Просто, стильно и экологично!

3. Фуросики

Фуросики / Фото Glaminati

Фуросики (Furoshiki) – исконный символ японской культуры. Это пучок тканевых платков разного размера, который в основном применяется для упаковки и переноски вещей.

Такой метод не только дружественен к окружающей среде, но и простой, стильный, бесплатный. Вам понадобится немного старой ткани и веточка ягод. Вуаля!

4. Новая жизнь старой бумаге

Упаковка из газеты / Фото из открытых источников

Сохраняете дома старые газеты? Прекрасно, ведь ими можно обернуть подарок. Для украшения подойдут остатки ткани и веточки сосны.

5. Краса у простоті

Подарочный ящик / Фото из открытых источников

Интересный подход к упаковке подарка – самый обычный деревянный ящик! Положите в него все, чего душа пожелает! Кроме того, вы можете самостоятельно сделать декоративную ручку из каната.

6. Наряды для бутылочки игристого

Чехол для шампанского / Фото freshgifts

Элитный алкоголь – идея для подарка настоящим ценителям. Если вы решили поздравить товарища или коллегу бутылочкой просекко, ее можно украсить вязаным чехлом. Уютно и празднично, не правда ли?

7. Мешочки из ткани

Мешочек для подарков / Фото из открытых источников

Пошить мешочек можно собственноручно из ненужной ткани. Изысканным украшением станет элемент с вышивкой. Такую упаковку можно использовать годами!