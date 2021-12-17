Так хочеться подарувати один одному трішки уваги та обмінятися символічними презентами. Однак не менш важливо врахувати й вплив на довкілля.

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Упакувати подарунок без шкоди для навколишнього середовища – не складно. Пропонуємо до вашої уваги декілька екоспособів.

7 прикладів "екофрендлі" пакування

1. Цитрусово-пряний декор

Екокоробочка / Фото Pixabey

Вам знадобиться:

екопапір, виготовлений з переробленої сировини;

шматочок мотузки;

скибочка висушеного апельсина;

паличка кориці.

2. Скляна банка з сюрпризом

Баночка з сюрпризом / Фото з відкритих джерел

Ще одне цікаве рішення – прозора скляна банка! У неї можна покласти будь-що: шкарпетки, сувенір, солодощі тощо. Оздобити баночку можна підручними матеріалами – гілочкою розмарину та дерев'яною ложкою. Просто, стильно та екологічно!

3. Фуросіки

Фуросікі / Фото Glaminati

Фуросікі (Furoshiki) – споконвічний символ японської культури. Це пучок тканинних хусток різного розміру, який здебільшого застосовується для пакування та перенесення речей.

Такий метод не лише дружній до довкілля, а й простий, стильний, безплатний. Вам знадобиться трішки старої тканини та гілочка ягід. Вуаля!

4. Нове життя старому паперу

Пакування з газети / Фото з відкритих джерел

Зберігаєте вдома старі газети? Чудово, адже ними можна обгорнути подарунок. Прикрасити подарунок можна залишками тканини та гілочкою сосни.

5. Краса у простоті

Подарунковий ящик / Фото з відкритих джерел

Цікавий підхід до пакування подарунка – звичайнісінький дерев'яний ящик! Покладіть у нього все, чого дуже забажає! Крім того, ви можете власноруч зробити декоративну ручку з каната.

6. Вбрання для пляшечки ігристого

Чохол для шампанського / Фото freshgifts

Елітний алкоголь – ідея для подарунка справжнім поціновувачам. Якщо ви вирішили привітати товариша або колегу пляшечкою просекко, її можна прикрасити в'язаним чохлом. Затишно й святково, чи не так?

7. Мішечки з тканини

Мішечок для подарунків / Фото з відкритих джерел

Пошити мішечок можна власноруч з непотрібної тканини. Вишуканою прикрасою стане елемент з вишивкою. Таке пакування можна використовувати роками!