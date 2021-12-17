Как упаковать подарок без вреда для окружающей среды: 7 идей
Источник:24 канал
Совсем скоро страну и мир охватит атмосфера чуда, радости и любви. День Святого Николая, Новый год, Рождество – этих праздников с нетерпением ждут дети и взрослые.
Так хочется подарить друг другу немного внимания и обменяться символическими презентами. Однако не менее важно учесть и влияние на окружающую среду.
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Упаковать подарок без ущерба для окружающей среды – не сложно. Предлагаем вашему вниманию несколько экоспособов.
7 примеров "экофрендли" упаковки
1. Цитрусово-пряный декор
Экокоробочка / Фото Pixabey
Вам понадобится:
- экобумага, изготовленная из переработанного сырья;
- кусочек бичевки;
- ломтик высушенного апельсина;
- палочка корицы.
2. Стеклянная банка с сюрпризом
Баночка с сюрпризом / Фото из открытых источников
Еще одно интересное решение – прозрачная стеклянная банка! В нее можно положить что угодно: носки, сувенир, сладости и т.д. Украсить баночку можно подручными материалами – веточкой розмарина и деревянной ложкой. Просто, стильно и экологично!
3. Фуросики
Фуросики / Фото Glaminati
Фуросики (Furoshiki) – исконный символ японской культуры. Это пучок тканевых платков разного размера, который в основном применяется для упаковки и переноски вещей.
Такой метод не только дружественен к окружающей среде, но и простой, стильный, бесплатный. Вам понадобится немного старой ткани и веточка ягод. Вуаля!
4. Новая жизнь старой бумаге
Упаковка из газеты / Фото из открытых источников
Сохраняете дома старые газеты? Прекрасно, ведь ими можно обернуть подарок. Для украшения подойдут остатки ткани и веточки сосны.
5. Краса у простоті
Подарочный ящик / Фото из открытых источников
Интересный подход к упаковке подарка – самый обычный деревянный ящик! Положите в него все, чего душа пожелает! Кроме того, вы можете самостоятельно сделать декоративную ручку из каната.
6. Наряды для бутылочки игристого
Чехол для шампанского / Фото freshgifts
Элитный алкоголь – идея для подарка настоящим ценителям. Если вы решили поздравить товарища или коллегу бутылочкой просекко, ее можно украсить вязаным чехлом. Уютно и празднично, не правда ли?
7. Мешочки из ткани
Мешочек для подарков / Фото из открытых источников
Пошить мешочек можно собственноручно из ненужной ткани. Изысканным украшением станет элемент с вышивкой. Такую упаковку можно использовать годами!