Акцию запустил благотворительный фонд "Запорука" в рамках международного движения "Щедрый вторник". Она прошла под хештегом #Дети_Помогают_Детям в последний день осени – 30 ноября.

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Почему это важно

Сегодня все больше знаменитостей активно занимаются благотворительностью. Звездам нужно говорить об этом, ведь они являются инфлюенсерами, лидерами мнений и моральными авторитетами для многомиллионной аудитории поклонников. Чем чаще они будут пропагандировать помощь ближнему, тем быстрее волна добра будет накрывать украинцев и охватывать все больше направлений.

Благотворительности также нужно обучать, потому что не все, к сожалению, понимают, что это далеко не о страданиях, жалости и деньгах. Это больше об активном сочувствии, радости и открытиях,

– замечает Наталья Онипко, президент фонда "Запорука".

Она убеждена, что о добрых делах нужно говорить громко, ведь они этого заслуживают! Так, о важных инициативах будет узнавать все общество. В результате благотворительность станет нормой для широкого круга людей!

Кто принял участие

Телеведущий Александр Педан с дочерью Лерой

Папа с девочкой решили запустить собственную благотворительную кампанию на фандрайзинговой платформе "Побеждаем вместе". Лозунг: "Когда твой особый день спасает чью-то жизнь". Процедура довольно простая и прозрачная:

создать благотворительный сбор в пользу конкретного ребенка или проекта фонда;

посвятить его любому собственному событию – дню рождения, юбилею, признанию в любви и т.д.

попросить друзей и близких откликнуться;

все денежные средства сразу поступают на счет фонда.

"Вместо цветов дарить добро нуждающимся может стать хорошей семейной традицией", – отмечает телеведущий.

Такой пример может вдохновить как можно большее количество украинцев делать добрые дела целыми семьями!

Юлия Янчар с дочерью Евой

Оказывается, дети испытывают положительные эмоции не только когда получают подарки, но и когда делятся ими с другими!

Юлия Янчар с дочерью Евой / Фото 24 каналу

Когда-то у Евы была любимая игрушка. Она с ней не расставалась. Пока к нам не приехала в гости маленькая девочка, которой дочь эту куклу просто отдала. Говорит: "Пусть теперь она будет любимой для этой девочки". Я не могла поверить: дочь чувствовала себя счастливой!,

– рассказала Юлия.

Мама с дочкой решили поддержать инициативу, чтобы подарить момент счастья другим.

Актриса и телеведущая Валентина Хамайко

Популярная фудблогер и мать четверых детей запустила онлайн-трансляцию, во время которой провела мастер-класс по выпечке печенья. Кроме того, она поделилась историей бесплатного уютного дома для маленьких онкопациентов и их семей "Дача".

В "добрых учениях" также приняли участие актриса и участница шоу "Танцуют все" Валентина Войтенко с дочерью Эмилией и "Мама 2021 года" Марина Жуковская.

Валентина Войтенко с дочерью Эмилией / Фото 24 канала

Многодетная мама Марина Жуковская / Фото 24 канала

Справка: Благотворительный фонд "Запорука" поддерживает семьи онкобольных детей и создает условия, чтобы семьи онкобольных детей были вместе во время лечения. Организация обеспечивает семьи лекарствами и медицинскими расходными материалами, оказывает психологическую и реабилитационную поддержку. Кроме того, фонд занимается больницами и поддерживает медицинский персонал, чтобы дети имели своевременную и качественную медицинскую помощь.