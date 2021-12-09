Акцію запустив благодійний фонд "Запорука" у межах міжнародного руху "Щедрий вівторок". Вона пройшла під хештегом #Діти_Допомагають_Дітям в останній день осені – 30 листопада.

Цікаво "Фундація Дім Рональда МакДональда" в Україні святкує 5 років: результати роботи

Чому це важливо

Сьогодні все більше знаменитостей активно займаються благодійністю. Зіркам потрібно говорити про це, адже вони є інфлюенсерами, лідерами думок та моральними авторитетами для багатомільйонної аудиторії прихильників. Чим частіше вони пропагуватимуть допомогу ближньому, тим швидше хвиля добра накриватиме українців й охоплюватиме все більше напрямків.

Благодійності також треба вчити, бо не всі, на жаль, розуміють, що це далеко не про страждання, жалість та гроші. Це більше про активне співчуття, радість та відкриття,

– зауважує Наталія Оніпко, президентка фонду "Запорука".

Вона переконана, що про добрі справи треба говорити голосно, адже вони на це заслуговують! Так, про важливі ініціативі дізнаватиметься уся спільнота. В результаті благодійність стане нормою для широкого кола людей!

Хто взяв участь

Телеведучий Олександр Педан з донькою Лерою

Тато з дівчинкою вирішили запустити власну благодійну кампанію на фандрайзинговій платформі "Перемагаємо разом". Гасло: "Коли твій особливий день рятує чиєсь життя". Процедура доволі проста й прозора:

створити благодійний збір на користь конкретної дитини або проєкту фонду;

присвятити його до будь-якої власної події – дня народження, ювілею, освідчення в коханні тощо

попросити друзів і близьких відгукнутися;

усі кошти відразу надходять на рахунок фонду.

Замість квітів дарувати добро тим, хто його потребує, може стати гарною родинною традицією, – відзначає телеведучий.

Такий приклад може надихнути якомога більше українців робити добрі справи цілими родинами!

Юлія Янчар з донькою Євою

Виявляється, діти відчувають позитивні емоції не лише тоді, коли отримують подарунки, а й коли діляться ними з іншими!

"Колись у Єви була улюблена іграшка. Вона з нею не розлучалася. Допоки до нас не приїхала в гості маленька дівчинка, якій донька цю ляльку просто віддала. Каже: "Хай тепер вона буде улюбленою для цієї дівчинки". Я не могла повірити: дочка почувалася щасливою!", – розповіла Юлія.

Мама з донькою вирішили підтримати ініціативу, аби подарувати миті щастя іншим.

Акторка та телеведуча Валентина Хамайко

Популярна фудблогерка та мати чотирьох дітей запустила онлайн-трансляцію, під час якої провела майстер-клас з випічки печива. Крім цього, вона поділилася історією безкоштовного затишного дому для маленьких онкопацієнтів та їхніх родин "Дача".

У "добрих навчаннях" також взяли участь акторка та учасниця шоу "Танцюють всі" Валентина Войтенко з дочкою Емілією та "Мама 2021 року" Марина Жуковська.

Валентина Войтенко з дочкою Емілією / Фото 24 каналу

Багатодітна мама Марина Жуковська / Фото 24 каналу

Довідка: Благодійний фонд "Запорука" підтримує родини онкохворих дітей і створює умови, аби сім’ї онкохворих дітей були разом під час лікування. Організація забезпечує родини ліками та медичними витратними матеріалами, надає психологічну та реабілітаційну підтримку. Крім того, фонд опікується лікарнями та підтримує медичний персонал, аби діти мали вчасну та якісну медичну допомогу.