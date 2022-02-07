Недавно в области запустили экоколендж "Сделай кормушку - спаси птичье". Принять участие решили питомцы Ирпенского центра внешкольного образования.
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Сделано с душой
Юные экоактивисты приложили максимум усилий, чтобы позаботиться о птицах, которые нуждаются в еде зимой. Они использовали природные материалы – желуди, шишки, каштаны, веточки ели, а также краски. Так, участники подошли к процессу творчески и креативно. Их авторские "дома для птиц" выполнены:
- в виде лесной избушки;
Стильная и уютная кормушка / Фото ITV
- петриковской росписью;
"Петриковская" кормушка / Фото ITV
- в минималистическом стиле.
Простая и изысканная кормушка / Фото ITV
Мы решили проявить экологическое сознание, подкормить немного птиц. Сейчас для них непростое время. Но скоро весна, и мы надеемся, что у нас возле школы их будет больше,
– Алексей Кучинский, директор НПО "Образование".
Воспитанники и преподаватели центра с удовольствием объединились и в очередной раз убедились: делать добрые дела – совсем не сложно. Более того, эмоции от выполненной миссии действительно непревзойденны. "Детство можно почувствовать в любом возрасте", – делится зауч школы Виктория Шлыкова.