Нещодавно в області запустили екочелендж "Зроби годівничку – врятуй пташину". Взяти участь вирішили вихованці Ірпінського центру позашкільної освіти.

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Зроблено з душею

Юні екоактивісти доклали максимум зусиль, аби подбати про птахів, які потребують їжі взимку. Вони використали природні матеріали – жолуді, шишки, каштани, гілочки ялини, а також фарби. Так, учасники підійшли до процесу творчо й креативно. Їхні авторські "домівки для птахів" виконані:

у вигляді лісової хатинки;

Стильна та затишна годівничка / Фото ITV

петриківським розписом;

"Петриківська" годівничка / Фото ITV

у мінімалістичному стилі.

Проста й вишукана годівничка / Фото ITV

Ми вирішили проявити екологічну свідомість, підгодувати трохи птахів. Зараз для них непростий час. Але скоро весна, і ми сподіваємося, що в нас біля школи їх буде більше,

– Олексій Кучинський, директор НВО "Освіта".

Вихованці й викладачі центру із задоволенням об'єдналися та вкотре переконалися: робити добрі справи – зовсім не складно. Ба більше, емоції від виконаної місії справді неперевершені. "Дитинство можна відчути в будь-якому віці", – ділиться завучка школи Вікторія Шликова.