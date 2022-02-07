Нещодавно в області запустили екочелендж "Зроби годівничку – врятуй пташину". Взяти участь вирішили вихованці Ірпінського центру позашкільної освіти.
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Зроблено з душею
Юні екоактивісти доклали максимум зусиль, аби подбати про птахів, які потребують їжі взимку. Вони використали природні матеріали – жолуді, шишки, каштани, гілочки ялини, а також фарби. Так, учасники підійшли до процесу творчо й креативно. Їхні авторські "домівки для птахів" виконані:
- у вигляді лісової хатинки;
Стильна та затишна годівничка / Фото ITV
- петриківським розписом;
"Петриківська" годівничка / Фото ITV
- у мінімалістичному стилі.
Проста й вишукана годівничка / Фото ITV
Ми вирішили проявити екологічну свідомість, підгодувати трохи птахів. Зараз для них непростий час. Але скоро весна, і ми сподіваємося, що в нас біля школи їх буде більше,
– Олексій Кучинський, директор НВО "Освіта".
Вихованці й викладачі центру із задоволенням об'єдналися та вкотре переконалися: робити добрі справи – зовсім не складно. Ба більше, емоції від виконаної місії справді неперевершені. "Дитинство можна відчути в будь-якому віці", – ділиться завучка школи Вікторія Шликова.