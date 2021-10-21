В Великой Британии хотят законодательно ограничить потребление мяса

В Великой бБритании обсуждают идею ограничения на законодательном уровне потребления мяса. Такую идею предложил профессор Оксфордского университета Марк Спрингманн.

В своей инициативе ученый отмечает сокращение потребления мяса в Соединенном Королевстве. По статистике, в последние 10 лет потребление мяса в Британии сократилось на 17%.

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Причины инициативы

Несмотря на спорность темы, ученый настаивает, что с научной точки зрения, высокий уровень потребления мяса является чрезвычайно вредным как для людей, так и для окружающей среды.

То, что можно считать хорошей новостью, на самом деле следует воспринимать как призыв к решительной политики, приоритетно ставит здоровье британских граждан и планеты,

– настаивает Марк Спрингман.

Специалист напомнил, что в Великобритании десятки тысяч смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и рака, которые можно было предупредить, были связаны с потреблением красного и переработанного мяса.

"Впрочем, несмотря на эту чрезвычайную ситуацию в области общественного здоровья и окружающей среды, политики, похоже, не желают делать серьезные шаги, которые помогли бы создать более здоровую и устойчивую продовольственную систему", – резюмировал ученый.