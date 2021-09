Музыканты объединятся ради общей цели – благотворительности. Концерт Inside My Head, состоится 20 сентября 2021 года. Все средства будут переданы в пользу борьбы с раком.

Почему это важно

В октябре 2020 вокалисту группы, 33-летнему Тому Паркеру, поставили ужасный диагноз – неоперабельная глиобластома 4-й стадии (опухоль мозга).

Недавно певец анонсировал документальный фильм "Канал 4" совместно с благотворительной организацией Stand Up 2 Cancer от Cancer Research UK. Так, музыкант будет освещать процесс постановки шоу и изучения возможных методов лечения, а также – встречаться с другими больными раком мозга.

Том Паркер женат на девушке по имени Келси. Пара воспитывает двоих детей – девочку Аурелию (2 года) и мальчика Бодхи (9 месяцев). Супруги готовы жить под камерами, ведь хотят увековечить каждый момент будущего, которое им отведено.

О группе The Wanted

The Wanted – британско-ирландский музыкальный коллектив. С 2010 по 2013 годы группа выпустила 3 ​​студийных альбома. В частности, последний – Word of Mouth – попал в топ-10 альбомов Великобритании. Клип Glad You Came 17 недель продержался в первой десятке чартов США. Группа одержал победу на премии People's Choice Awards в номинации "Прорыв года".

