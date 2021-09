Музиканти об'єднаються заради спільної мети – благодійності. Концерт Inside My Head, відбудеться 20 вересня 2021 року. Усі кошти передадуть на користь боротьби з раком.

Чому це важливо

У жовтні 2020 року вокалісту гурту, 33-річному Тому Паркеру, поставили жахливий діагноз – неоперабельна гліобластома 4-ї стадії (пухлина мозку).

Нещодавно співак анонсував документальний фільм "Канал 4" у партнерстві з благодійною організацією Stand Up 2 Cancer від Cancer Research UK. Так, музикант висвітлюватиме процес постановки шоу та вивчення можливих методів лікування, а також – зустрічатиметься з іншими хворими на рак мозку.

Том Паркер одружений з дівчиною на ім'я Келсі. Пара виховує двох дітей – дівчинку Аурелію (2 роки) та хлопчика Бодхі (9 місяців). Подружжя готові жити під камерами, адже прагнуть увічнити кожен момент майбутнього, яке їм відведене.

Про гурт The Wanted

The Wanted – британсько-ірландський музичний колектив. З 2010 по 2013 рік гурт випустив 3 студійні альбоми. Зокрема останній – Word of Mouth – потрапив до топ-10 альбомів Великобританії. Кліп Glad You Came 17 тижнів протримався у першій десятці чартів США. Гурт здобув перемогу на премії People's Choice Awards у номінації "Прорив року".

