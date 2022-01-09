С тайным ингредиентом: в Чернигове приготовили кулеш и установили рекорд

В Чернигове провели ряд мероприятий по случаю Рождества. Жителей города, в частности, угостили старинным казацким блюдом – кулишем

Кулиш готовили 8 января несколько часов. Накормить удалось более 1000 жителей города. Это абсолютный рекорд Чернигова, который и подтвердили соответствующим документом.

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Блюдо варили прямо в центре города

Для того чтобы приготовить более 1 000 порций древнего кулеша, организаторам понадобился 200-литровый котел. Процессом руководили повара-любители из Большого Дырчина и Лашуков. Они соблюдали особый полесский рецепт, который передают из поколения в поколение.



Кулиш готовили в огромном котле / Фото "Время Черниговское"

Повара поделились несколькими секретами

Все свои секреты повара не раскрыли, но рассказали об одном из "тайных ингредиентов". Травы для кулеша – мяту, бархатцы, чабрец и полынь – собирают в ночь на Ивана Купала, в 4:00. Блюдо варят мужчины, хотя сам процесс традиционно сопровождается женским пением.

Что такое кулиш? Это преимущественно пшенное блюдо на мясной юшке или на воде, которое затирают салом с луком и чесноком. Его можно приготовить как дома, так и в полевых условиях. Поэтому его часто варили казаки, когда отправлялись в военные погоды. Блюдо готовят на протяжении нескольких столетий, так что до наших дней дошло много разных рецептов.



Источник: Это преимущественно пшенное блюдо на мясной юшке или на воде, которое затирают салом с луком и чесноком. Его можно приготовить как дома, так и в полевых условиях. Поэтому его часто варили казаки, когда отправлялись в военные погоды. Блюдо готовят на протяжении нескольких столетий, так что до наших дней дошло много разных рецептов.Источник: "Википедия".

После приготовления рождественского кулеша на малой городской сцене Чернигова выступали любительские коллективы. Для горожан и гостей города организовали праздничные гуляния – с танцами, вождением козы и играми для самых молодых.