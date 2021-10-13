Соответствующий законопроект №6077 зарегистрирован в парламенте еще 21 сентября. О том, что предусмотрено в этом документе, агентству рассказал министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский.

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Что станет запрещенным

Прежде всего запрещенными станут те изделия из пластика, которые не являются жизненно необходимыми и уже представлены на украинском рынке более экологичными альтернативами. Также и продукция, отходы с которой трудно собрать и фактически невозможно переделать.

В предложенном законопроекте предусмотрены запрета на производство, ввоз на территорию Украины и введение в оборот ряда одноразовых изделий:

соломинки,

пластиковые вилки,

ложки,

ножи,

палочки,

шпажки,

тарелки,

стаканы,

гигиенические ватные палочки и тому подобное.

Также запрет коснется продукции из вспененного пенополистирола. При нагревании этот материал выделяет ядовитые канцерогенные вещества, влияющие на здоровье человека.

Под запретом окажутся и изделия из оксобиорозкладного пластика, который вообще очень опасен. Он содержит примеси, ускоряющие распад на микропластик, а следовательно последний еще быстрее попадает в окружающую среду, а соответственно в организмы животных и людей.

Запрет одноразовой пластиковой продукции – это европейская практика, внедрение которой будет способствовать предотвращению образования отходов и уменьшит засорение окружающей среды,

– пояснил Роман Абрамовский.

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Огромные штрафы за нарушения

Чтобы контролировать выполнение нового закона, введут немалые штрафы. За продажу запрещенной продукции предусмотрен штраф от 17 тысяч до 51 тысячи гривен.

Но это еще не все! При повторном нарушении в течение года штраф возрастет в разы – от 85 тысяч до 170 тысяч гривен.