Відповідний законопроєкт №6077 зареєстрований у парламенті ще 21 вересня. Про те, що передбачено в цьому документі, агентству розповів міністр захисту довкілля Роман Абрамовський.

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Що стане забороненим

Передовсім забороненими стануть ті вироби з пластику, які не є життєво необхідними та вже представлені на українському ринку більш екологічними альтернативами. Також і та продукція, відходи з якої важко зібрати й фактично неможливо переробити.

У запропонованому законопроєкті передбачені заборони на виробництво, ввезення на територію України та введення в обіг низки одноразових виробів:

соломинки,

пластикові виделки,

ложки,

ножі,

палички,

шпажки,

тарілки,

стакани,

гігієнічні ватні палички тощо.

Також заборона стосуватиметься продукції зі спіненого пінополістиролу. При нагріванні цей матеріал виділяє отруйні канцерогенні речовини, що впливають на здоров'я людини.

Під забороною опиняться й вироби з оксобіорозкладного пластику, який взагалі є дуже небезпечним. Він містить домішки, що пришвидшують розпад на мікропластик, а отже останній ще швидше потрапляє в довкілля, а відповідно в організми тварин і людей.

Заборона одноразової пластикової продукції – це європейська практика, запровадження якої буде сприяти запобіганню утворення відходів і зменшить засмічення довкілля,

– пояснив Роман Абрамовський.

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Величезні штрафи за порушення

Щоб контролювати виконання нового закону, запровадять чималенькі штрафи. За продаж забороненої продукції передбачено штраф від 17 тисяч до 51 тисячі гривень.

Та це ще не все! При повторному порушенні протягом року штраф зросте в рази – від 85 тисяч до 170 тисяч гривень.