Забудьте, если хотите работу: какие привычки отпугивают работодателя

На собеседовании при поиске работы все зависит от многих факторов – стрессоустойчивости, умении отвечать на каверзные вопросы, харизмы и тому подобное. Впрочем, бывают и привычки, которые могут только отпугнуть потенциального работодателя.

Всего таких привычек является 5. И о них точно стоит забыть перед собеседованием, если планируете получить новую работу.

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Панибратское общение

Конечно, работодатель предпочитает видеть на собеседовании уверенного в себе кандидата на работу. Впрочем, здесь важно не перестараться.

Не стоит забывать о субординации. Например, собеседование – не время для неуместных шуток. Так же не следует переходить на "ты", если об этом не оговорено заранее.

Быть неуверенным, чтобы тебя пожалели

Кто-то может подумать, что вызвать у работодателя чувство жалости – хорошая стратегия. Впрочем, компании уже давно научились говорить "нет" таким кандидатам.

Волнение – это всегда нормально, но стоит держать себя в руках.

Не знание примеров из опыта

Любая собеседование требует хорошей подготовки, если вы действительно рассчитываете получить работу. Лучшим вариантом будет попытка спрогнозировать вопрос на собеседовании, в зависимости от сфер занятости компании.

Под любой из этих вопросов следует использовать примеры из собственного опыта. Это покажет, что такой опыт у вас уже есть и вы прекрасно понимаете, как справиться с проблемой, которая может возникнуть.

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Переводить тему

Это действительно очень плохой вариант. Работодатель негативно отреагирует, если во время собеседования вы будете "летать" между темами и не сможете сконцентрировать разговор в одном русле.

Не строить планы на будущее

Такие работники могут показаться недальновидными. Если вы не заинтересованы в карьерном росте, то из этого можно сделать вывод, что вы не будете интересоваться и судьбой компании, в которой можете работать.

Работодателя могут насторожить и сомнения относительно желания работать в компании. Ведь такой работник может и уволиться с работы на следующий день после того, как туда попадет.