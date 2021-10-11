Загалом таких звичок є 5. І про них точно варто забути перед співбесідою, якщо плануєте отримати нову роботу.

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Панібратське спілкування

Звісно ж, роботодавець воліє бачити на співбесіді впевненого в собі кандидата на роботу. Втім, тут важливо не перестаратись.

Не варто забувати про субординацію. Наприклад, співбесіда – не час для недоречних жартів. Так само не слід переходити на "ти", якщо про це не домовлено заздалегідь.

Бути невпевненим, щоб тебе пожаліли

Хтось може подумати, що викликати в роботодавця почуття жалості – гарна стратегія. Втім, компанії вже давно навчилися говорити "ні" таким кандидатам.

Хвилювання – це завжди нормально, але варто тримати себе в руках.

Не знати прикладів з досвіду

Будь-яка співбесіда вимагає хорошої підготовки, якщо ви справді розраховуєте отримати роботу. Найкращим варіантом буде спроба спрогнозувати питання на співбесіді, залежно від сфер зайнятості компанії.

Під будь-яке з цих питань слід використовувати приклади з власного досвіду. Це покаже, що такий досвід у вас вже є і ви чудово розумієте, як впоратись з проблемою, яка може виникнути.

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Переводити тему

Це справді дуже поганий варіант. Роботодавець негативно відреагує, якщо під час співбесіди ви "літатимете" між темами й не зможете сконцентрувати розмову в одному руслі.

Не будувати плани на майбутнє

Такі працівники можуть здатися недалекоглядними. Якщо ви не зацікавлені в кар'єрному зростанні, то з цього можна зробити висновок, що ви не будете цікавитись і долею компанії, в якій можете працювати.

Працедавця можуть насторожити й сумніви щодо бажання працювати в компанії. Адже такий працівник може й звільнитись з роботи наступного дня після того, як туди потрапить.