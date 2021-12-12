Во время пандемии коронавируса медицинские средства нужно уметь утилизировать, ведь просто их выбросить – угроза для работников на свалках.

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Насколько важно сортировать мусор

Сортировать мусор в первую очередь нужно для того, чтобы уменьшить количество отходов, попадающих на свалку и окружающую среду .

Смешанные отходы угрожают нашей окружающей среде. Ведь опасные вещества, проникающие в землю, выбрасываемые в воздух, вредные газы ускоряют разрушение озонового слоя.

Как делать это дома

Сортировать мусор не так сложно, как кажется. Для начала следует опорожнить, промыть и высушить неорганические отходы, прежде чем положить их в мусорный контейнер.

Человеку, который начинает сортировать отходы, можно подготовить по крайней мере 2 отдельных контейнера для каждой категории органических и неорганических отходов.

Тогда, когда человек уже научился сортировать на два контейнера, следует делить мусор еще на несколько подгрупп. Разделять органические отходы следует на коричневые (сухие листья, ветви) и зеленые отходы (пищевые отходы, кожица фруктов). А неорганические отходы на более подробные категории:

бумага – коробка, картон, газета, журнал;

пластик, пенопласт;

стекло – бутылка, зеркало;

металл – банка безалкогольных напитков, шпилька, гвозди;

опасные и токсичные отходы – батареи, жидкие моющие средства, электронные отходы, пестициды, лак для волос.

Как утилизировать маску и медицинские шприцы

Чтобы предотвратить распространение нежелательных заболеваний следует создать специальный контейнер для такого мусора, как медицинское и инфекционное . Среди них – одноразовые медицинские маски, использованные шприцы и неиспользованные лекарства.

Медицинский и инфекционный мусор следует опрыскать дезинфицирующим средством и хранить в плотной емкости. К тому же, перед тем, как выбросить этот мусор, следует наклеить этикетку-предупреждение для операторов из отходов.

Поскольку пандемия Covid-19 все еще продолжается, люди массово используют одноразовые медицинские маски. Однако важно помнить, что их следует утилизировать разумно. Поскольку использованные маски опасны для операторов мусора и мусорщиков.

Утилизировать маску следует так :