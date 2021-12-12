У час пандемії коронавірусу медичні засоби потрібно вміти утилізувати, адже просто викинути їх – загроза для працівників на сміттєзвалищах.

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Наскільки важливо сортувати сміття

Сортувати сміття першочергово потрібно для того, щоб зменшити кількість відходів, які потрапляють на звалище та навколишнє середовище.

Змішані відходи загрожують нашому довкіллю. Адже небезпечні речовини, які проникають в землю, шкідливі гази, які викидають в повітря, прискорюють руйнування озонового шару.

Як робити це вдома

Сортувати сміття не так складно, як здається. Для початку треба спорожнити, промити та висушити неорганічні відходи, перш ніж покласти їх у сміттєвий контейнер.

Людині, яка лише починає сортувати відходи, можна підготувати принаймні 2 окремих контейнери для кожної категорії органічних та неорганічних відходів.

Тоді, коли людина вже навчилася сортувати на два контейнери, варто ділити сміття ще на кілька підгруп. Розділяти органічні відходи треба на коричневі (сухе листя, гілки) і зелені відходи (харчові відходи, шкірка фруктів). А неорганічні відходи на більш детальні категорії:

папір – коробка, картон, газета, журнал;

пластик, пінопласт;

скло – пляшка, дзеркало;

метал – банка безалкогольних напоїв, шпилька, цвяхи;

небезпечні та токсичні відходи – батареї, рідкі засоби для миття підлоги, електронні відходи, пестициди, лак для волосся.

Як утилізувати маску й медичні шприци

Щоб запобігти поширенню небажаних захворюваньварто створити спеціальний контейнер для такого сміття, як медичне та інфекційне. Серед них – одноразові медичні маски, використані шприци та невикористані ліки.

Медичне та інфекційне сміття слід обприскати дезінфікційним засобом і зберігати в щільній ємності. До того ж перед тим, як викинути це сміття, варто наклеїти етикетку-попередження для операторів з відходів.

Оскільки пандемія Covid-19 все ще триває, люди масово використовують одноразові медичні маски. Однак важливо пам’ятати, що їх потрібно утилізувати розумно. Оскільки використані маски є небезпечними для операторів сміття та сміттярів.

Утилізувати маску слід так: