Загрязнение и даже болезни: почему стоит сортировать мусор в современном мире
Источник:Waste4change
Большинство людей считают, что сортировать мусор – не их ответственность, а мусорщиков. Однако на самом деле каждый должен сортировать отходы еще дома, чтобы предотвратить распространение заболеваний через использованные медицинских средств и избежать загрязнения окружающей среды.
Во время пандемии коронавируса медицинские средства нужно уметь утилизировать, ведь просто их выбросить – угроза для работников на свалках.
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Насколько важно сортировать мусор
Сортировать мусор в первую очередь нужно для того, чтобы уменьшить количество отходов, попадающих на свалку и окружающую среду.
Смешанные отходы угрожают нашей окружающей среде. Ведь опасные вещества, проникающие в землю, выбрасываемые в воздух, вредные газы ускоряют разрушение озонового слоя.
Как делать это дома
Сортировать мусор не так сложно, как кажется. Для начала следует опорожнить, промыть и высушить неорганические отходы, прежде чем положить их в мусорный контейнер.
Человеку, который начинает сортировать отходы, можно подготовить по крайней мере 2 отдельных контейнера для каждой категории органических и неорганических отходов.
Тогда, когда человек уже научился сортировать на два контейнера, следует делить мусор еще на несколько подгрупп. Разделять органические отходы следует на коричневые (сухие листья, ветви) и зеленые отходы (пищевые отходы, кожица фруктов). А неорганические отходы на более подробные категории:
- бумага – коробка, картон, газета, журнал;
- пластик, пенопласт;
- стекло – бутылка, зеркало;
- металл – банка безалкогольных напитков, шпилька, гвозди;
- опасные и токсичные отходы – батареи, жидкие моющие средства, электронные отходы, пестициды, лак для волос.
Как утилизировать маску и медицинские шприцы
Чтобы предотвратить распространение нежелательных заболеваний следует создать специальный контейнер для такого мусора, как медицинское и инфекционное. Среди них – одноразовые медицинские маски, использованные шприцы и неиспользованные лекарства.
Медицинский и инфекционный мусор следует опрыскать дезинфицирующим средством и хранить в плотной емкости. К тому же, перед тем, как выбросить этот мусор, следует наклеить этикетку-предупреждение для операторов из отходов.
Поскольку пандемия Covid-19 все еще продолжается, люди массово используют одноразовые медицинские маски. Однако важно помнить, что их следует утилизировать разумно. Поскольку использованные маски опасны для операторов мусора и мусорщиков.
Утилизировать маску следует так :
- дезинфицировать его спиртом;
- сложить по крайней мере в три раза так, чтобы часть, которая касалась рта и носа была внутри;
- порезать маску во избежание безответственного использования ее снова;
- обернуть бумагой или салфеткой;
- положить отдельную и закрытую емкость;
- оставить отметку, что это медицинские отходы.