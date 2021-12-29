Как запланировать следующий шаг в карьере: полезные советы

Иногда поиск соответствующего работодателя и должности открывает возможности, которые раньше были незаметны или казались нереальными. Однако сделать выбор бывает непросто.

Независимо от того, решаете ли вы кардинально сменить карьерный курс или перейти на другую должность, сделать выбор бывает непросто. Здесь следует сосредоточиться на трех аспектах: цели, людях и темпе.

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Цель

На первый взгляд, задача определить, зачем мы живем и работаем, кажется слишком глобальной. На самом деле, цель сводится к двум вещам: определить, кому вы хотите помочь своей работой и каким образом.

Самый быстрый способ раскрыть цель, которая вами движет – вспомнить, когда вы последний раз заканчивали долгий день, чувствуя приток энергии и гордость за то, что вы только что сделали, даже если сам проект еще далек от завершения.

В такие моменты мы полностью отвечаем своим ценностям и миссии. Это состояние потока. Задайте себе следующие вопросы:

Какие цели привлекают ваше внимание и побуждают действовать?

Как вы хотите потратить свое время, деньги и влияние в соответствии с собственными ценностями?

Какие действия, опыт и вклад вы хотели бы оставить после себя?

Эти вопросы не относятся к вашим умениям, опыту или компетенциям. Когда наша работа отвечает тому, что нам важно, она естественно развивает все необходимые навыки.

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Люди

Мы часто упускаем тот факт, что наши коллеги – один из важных факторов нашего индивидуального потенциала развития и направления карьеры.

Те, с кем вы непосредственно работаете, определяют, какой опыт вы приобретете, какие лидерские качества унаследуете и какой опыт получите. Ищите команду, которая не просто вам понравится. Ищите тех, на кого хотите походить. Задайте себе следующие вопросы:

Какой круг людей воплощает ваши идеалы по поводу амбиций, баланса, опыта и приоритетов?

Кто из лидеров (в вашей компании, сообществе и во всем мире) имеет навыки и репутацию, которые вы надеетесь развить?

Какие наставники или спонсоры вам нужны на рабочем месте, чтобы обеспечить необходимый контроль или возможности?

Как вам проводить больше времени с вдохновляющей, воспитывающей вас группой единомышленников и открывающей перед вами двери возможностей?

Подумайте, что вас мотивирует: конкуренция или сотрудничество внутри команды? Если текущая команда не соответствует вашему идеалу, ищите наставников и партнеров в большей организации, вашем сообществе или онлайн.

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Темп

Ваш желаемый темп определяется вашими целями и текущими жизненными обстоятельствами, поэтому ваша идеальная роль может со временем измениться.

Разочарование возникает, когда профессиональные и личные требования не совпадают. Чтобы попытаться найти правильный баланс, задайте себе следующие вопросы:

Как часто вы хотите, чтобы вы ожидали повышения уровня ваших навыков и знаний на этом этапе вашей карьеры?

Каков ваш идеальный график для продвижения? Кто вы на этом этапе карьеры – спринтер или марафонец?

Какую роль вы хотите сыграть в плане изменений и вклада? Вы хотите сразу управлять или играть вспомогательную роль?

Подумайте, соответствует ли ваша текущая среда этим ответам. Вы хотите приключений и давления, свойственных стартапу на ранней стадии, или устойчивого прогресса и рутины стабильной компании?

Как оценить себя на соответствие карьерным возможностям

Планирование следующего карьерного шага – это вдохновляющий опыт. Это позволяет вам согласовывать свою работу с вашими приоритетами и ценностями и избегать влияния денег, должностей или других факторов, которые сами по себе не доставляют удовольствия.

Независимо от того, проходите ли вы собеседование в новой компании или просто оцениваете, насколько текущая роль вам подходит, используйте следующие вопросы.

Цель (культура):

Какие интересы и цели объединяют членов команды вне их рабочих обязанностей?

Какие цели движут лучшими исполнителями этой компании?

Какое наследие стремится создать эта компания/команда?

Люди (мотивация и стимулы):

Какие качества работников наиболее эффективны в этой организации?

Как эта команда/компания инвестирует в развитие и обучение сотрудников в долгосрочной перспективе?

Каковы краткосрочные и долгосрочные приоритеты для выполнения этой роли?

Темп (лидерство и видение):

Как и когда в этой команде стимулируются ключевые результаты?

Как руководство реагирует на коллег, которые плохо справляются и испытывают трудности?

Как лучшие сотрудники получают продвижение и избегают эмоционального выгорания?

Потратив время на оценку своих ценностей, в будущем вы сможете избежать застоя в карьере, выгорания и потери работы из-за эволюции отрасли.