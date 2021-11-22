К инициативе может присоединиться любой желающий. Для этого достаточно выбрать ребенка, волшебником которого хотите стать, и собрать для него подарок.
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Волшебники Запорожья
Организаторы проекта подготовили список детей, для которых можно стать волшебником. А дальше все просто:
- в комментариях каждый выбирает ребенка, для которого хочет стать волшебником,
- до 15 декабря нужно собрать подарок для ребенка на сумму примерно 500 гривен (главное условие, чтобы все вещи были новыми),
- далее 15 – 18 декабря нужно сконтактировать с администратором проекта, чтобы передать подарок,
- также есть возможность приобщиться к инициативе и для тех, кто не имеет возможности лично собрать подарок, но хочет стать волшебником.
Это не боевые потери. Это семьи, не имеющие статуса, не имеющие выплат и к ним иногда такое не очень хорошее отношение. Не каждая семья имеет возможность ребенку на Новый год, на Святого Николая сделать подарок. Потому что отца нет, а у мамочки двое-трое детей, она сама тянет эту семью и для нее это проблема,
– рассказала организатор проекта Елена Ярошенко.
Развозят подарки комитеты бойцов АТО. Если это отдаленные села – просят помощи у военкоматов. Елена Ярошенко отмечает, что это должны быть не тетки в маскарадных костюмах, а именно военные – чтобы дети чувствовали, что собратья помнят отца, что он действительно герой.
Инициатива "Волшебники Запорожья" в 2020 году / Фото Запорожский областной военкомат