До ініціативи може долучитися кожен охочий. Для цього достатньо обрати дитину, чарівником якої бажаєте стати, та зібрати для неї подарунок.
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Чаріники Запоріжжя
Організатори проєкту підготували список дітей, для яких можна стати чарівником. А далі все просто:
- у коментарях кожен обирає дитину, для якої хоче стати чарівником,
- до 15 грудня потрібно зібрати подарунок для дитини на суму приблизно 500 гривень (головна умова, аби всі речі були новими),
- далі 15 – 18 грудня потрібно сконтактувати з адміністратором проєкту, щоб передати подарунок,
- також є можливість долучитися до ініціативи й для тих, хто не має можливості особисто зібрати подарунок, але хоче стати чарівником.
Це не бойові втрати. Це родини, які не мають статусу, не мають виплат і до них іноді таке не дуже гарне відношення. Не кожна родина має змогу дитині на Новий рік, на Святого Миколая зробити подарунок. Бо батька немає, а у матусі двоє-троє дітей, вона сама тягне цю родину і для неї це проблема,
– розповіла організаторка проєкту Олена Ярошенко.
Розвозять подарунки комітети бійців АТО. Якщо це віддалені села – просять допомоги у військкоматів. Олена Ярошенко наголошує, що це мають бути не тітки в маскарадних костюмах, а саме військові – щоб діти відчували, що побратими пам'ятають батька, що він справді є героєм.
Ініціатива "Чарівники Запоріжжя" у 2020 році / Фото Запорізький обласний військкомат