Произведение искусства украсило здание бойлерной, что расположена по улице Романа Шухевича, 11, Деснянский район. Композиция состоит из основного рисунка, изображающего водоем, и фигур морских существ, изготовленных из мусора.

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Длина самой большой части инсталляции – дельфина – достигает почти 3 метров.

Дельфин из пластика / Фото экоактивистов

Почему это важно

Авторы работы – местные экологи и общественные активисты. Главная цель состояла в том, чтобы осветить проблему загрязнения, уничтожения окружающей среды и вымирания живых существ в водоемах. Необычный мурал не только привлекает внимание своей эстетичностью, но и заставляет людей задуматься над масштабом проблемы. Прослеживается ключевой призыв – бережно относиться к окружающей среде.

Замысел реализован в рамках образовательно-художественного проекта "Сохрани жизнь" для школ и общин. Так, к созданию объемной картины присоединились дети. Они изготавливали инсталляции дельфинов, черепах и других морских животных на экоуроках в течение учебного года.

Дети делали части инсталляции в школах / Фото экоактивистов

Полный текст публикации Киевского городского совета:

Необычный мурал появился на здании бойлерной по улице Романа Шухевича, 11 в Деснянском районе.

Экологи и общественные активисты вместе с детьми создали объемную картину, где рисунки на стене дополняют фигуры морских существ, изготовленные из мусора – пластиковых крышечек, поломанных игрушек и пластику. Художниця и активистка Юлия Абрамова: "Создание муралов является частью образовательно-художественного проекту "Сохрани жизнь" для школ и общин. Он должен привлечь внимание к проблеме загрязнения, уничтожение окружающей среды, вымирание живых существ в водоемах. Учит бережно относиться к природе, уважать жизнь". Над созданием рисуночной части стенописи работали Маруся Живина, Татьяна Сак, Оксана Шалимова, Юлия Абрамович, а также дети. А известные экоактивисты Андрей Хрутьба, Маруся Живина, Абрамова Юлия проводили екоурокы, квесты с детьми создавали в течение учебного года инсталляции дельфинов, черепах, морских существ, которые стали частью композиции. К слову, самым оказался именно дельфин – почти 3 метра.