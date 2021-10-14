Витвір мистецтва прикрасив будівлю бойлерної, що розташована по вулиці Романа Шухевича, 11, Деснянський район. Композиція складається з основного малюнка, який зображає водойму, та фігур морських істот, що виготовлені зі сміття.

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Довжина найбільшої частини інсталяції – дельфіна – сягає майже 3 метрів.

Дельфін з пластику / Фото екоактивістів

Чому це важливо

Автори роботи – місцеві екологи та громадські активісти. Головна мета полягала у тому, аби висвітлити проблему забруднення, знищення навколишнього середовища та вимирання живих істот у водоймах. Незвичайний мурал не лише привертає увагу своєю естетичністю, а й змушує людей задуматися над масштабом проблеми. Простежується ключовий заклик – дбайливо ставитись до навколишнього середовища.

Задум реалізовано у межах освітньо-мистецького проєкту "Збережи життя" для шкіл та громад. Так, до створення об'ємної картини приєдналися діти. Вони виготовляли інсталяції дельфінів, черепах та інших морських тварин на екоуроках впродовж навчального року.

Діти виготовляли частини інсталяції у школах / Фото екоактивістів

Повний текст публікації Київської міської ради:

Незвичний мурал з'явився на будівлі бойлерної по вулиці Романа Шухевича, 11, у Деснянському районі.

Екологи та громадські активісти разом із дітьми створили об’ємну картину, де малюнки на стіні доповнюють фігури морських істот, що виготовлені зі сміття – пластмасових кришечок, поламаних іграшок та пластику.Художниця та активістка Юлія Абрамова: "Створення муралу є частиною освітньо-мистецького проєкту "Збережи життя" для шкіл та громад. Він має привернути увагу до проблеми забруднення, знищення навколишнього середовища, вимирання живих істот у водоймах. Навчає дбайливо ставитись до природи, поважати життя". Над створенням малюнкової частини стінопису працювали Маруся Живіна, Тетяна Сак, Оксана Шалімова, Юлія Абрамович, а також діти. А знані екоактивісти Андрій Хрутьба, Маруся Живіна, Абрамова Юлія проводили екоуроки, квести з дітьми створювали протягом навчального року інсталяції дельфінів, черепах, морських істот, що стали частиною композиції. До слова, найбільшим виявився саме дельфін – майже 3 метри.