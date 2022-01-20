У Мінцифри уточнили, що упродовж 2021 року громадяни України загалом скористалися е-підписом та е-печаткою 8,7 мільярда разів. Понад 1 мільярд з них – "Дія.Підписом".

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Масштаби економії паперу – майже 100 Еверестів

Як стверджують у відомстві, це удвічі більше, ніж у 2020 році. Заступниця міністра Людмила Рабчинська пояснила: якщо уявити вежу з пачок невикористаного паперу, її висота сягатиме щонайменше 870 кілометрів.

Це як до українського супутника Січ-2-30 і ще 21 Еверест або просто 98 Еверестів. Ось такі результати paperless для наочності,

– зауважила посадовиця.

Статистичні дані Мінцифри

За даними Мінцифри, у середньому кожен користувач щороку підписує онлайн понад 800 документів. Українці стали частіше укладати та підписувати договори онлайн, а також вести документообіг онлайн.