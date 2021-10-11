Предварительно, FoodLabs сосредоточится на интеллектуальной собственности и масштабируемых цифровых бизнес-моделях для более эффективной и устойчивой пищевой промышленности.

Интересно Крупнейший в Украине: в Луцке открылся первый ресторан McDonald's

Учитывая то, что пищевая промышленность вызывает более четверти выбросов парниковых газов во всем мире, подобные инициативы крайне важны.

Наша миссия – создать международную платформу для инноваций и устойчивого развития в пищевой промышленности, объединяя предпринимательство, научные ноу-хау университеты и исследовательские институты, а также основных игроков отрасли,

– отметил основатель Atlantic Food Labs Кристоф Мейр.

Будущие проекты

Компания уже инвестировала в такие стартапы: