Попередньо, FoodLabs зосередиться на інтелектуальної власності та масштабованих цифрових бізнес-моделях для більш ефективної та стійкої харчової промисловості.
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З огляду на те, що харчову промисловість спричиняє понад чверть викидів парникових газів в усьому світі, подібні ініціативи є вкрай важливими.
Наша місія – створити міжнародну платформу для інновацій та сталого розвитку в харчовій промисловості, об'єднуючи підприємництво, наукові ноу-хау університетів і дослідницьких інститутів, а також основних гравців галузі,
– відзначив засновник Atlantic Food Labs Крістоф Мейр.
Майбутні проєкти
Компанія вже інвестувала у такі стартапи:
- Foodji – цифрове рішення для замовлення свіжої та здоровою їжі з собою;
- Habitual – стартап в області цифрової охорони здоров'я;
- Kitch – пропонує програмне забезпечення для служб доставки;
- Microharvest – платформа, що забезпечує доступ до екологічно чистих поживним речовинам і білків;
- The Plate – платформа для кулінарії;
- Airfarm – цифрова платформа для фермерів.