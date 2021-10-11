Попередньо, FoodLabs зосередиться на інтелектуальної власності та масштабованих цифрових бізнес-моделях для більш ефективної та стійкої харчової промисловості.

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З огляду на те, що харчову промисловість спричиняє понад чверть викидів парникових газів в усьому світі, подібні ініціативи є вкрай важливими.

Наша місія – створити міжнародну платформу для інновацій та сталого розвитку в харчовій промисловості, об'єднуючи підприємництво, наукові ноу-хау університетів і дослідницьких інститутів, а також основних гравців галузі,

– відзначив засновник Atlantic Food Labs Крістоф Мейр.

Майбутні проєкти

Компанія вже інвестувала у такі стартапи: