Исследователи предупредили, что только ряд маленьких стран успеют достаточно быстро перейти на возобновляемую энергетику.

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Исследование темпов потепления

Это первый раз, когда были точно измерены максимальные темпы роста в отдельных странах, и это показывает огромный масштаб проблемы замены традиционных источников энергии возобновляемыми, а также необходимость изучения различных технологий и сценариев,

– считает доцент кафедры энергетических преобразований Технологического университета Чалмерса в Швеции Джессика Джуэлл.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата определила энергетические сценарии, большинство из которых предполагают очень быстрый рост возобновляемой электроэнергии.

В среднем это около 1,4% от общего объема мирового электроснабжения в год как для энергии ветра, так и для солнечной энергии. Однако новые результаты исследований показывают, что достижение такого быстрого роста пока возможно только для некоторых стран.

При анализе 60 крупнейших стран исследователи обнаружили, что максимальные темпы роста для наземной ветроэнергетики в среднем составляют 0,8% от общего объема поставок электроэнергии в год и 0,6% в среднем для солнечной энергии, что намного ниже, чем в прогнозируемых сценариях.