Досілдники попередили, що лише низка маленьких країн встигнуть достатньо швидко перейти на відновлювальну енергетику.

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Дослідження темпів потепління

Це перший раз, коли були точно виміряні максимальні темпи зростання в окремих країнах, і це показує величезний масштаб проблеми заміни традиційних джерел енергії поновлюваними, а також необхідність вивчення різних технологій і сценаріїв,

– вважає доцент кафедри енергетичних перетворень Технологічного університету Чалмерса у Швеції Джесіка Джуелл.

Міжурядова група експертів зі зміни клімату визначила енергетичні сценарії, більшість з яких припускають дуже швидке зростання відновлюваної електроенергії.

У середньому це близько 1,4% від загального обсягу світового електропостачання в рік як для енергії вітру, так і для сонячної енергії. Та нові результати досліджень показують, що досягнення такого швидкого зростання поки можливо тільки для декількох країн.

При аналізі 60 найбільших країн дослідники виявили, що максимальні темпи зростання для наземної вітроенергетики в середньому становлять 0,8% від загального обсягу поставок електроенергії в рік і 0,6% в середньому для сонячної енергії, що набагато нижче, ніж у прогнозованих сценаріях.