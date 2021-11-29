"Щедрий Вівторок": як долучитися до дня добрих справ

Вже завтра, 30 листопада, стартує щорічна благодійна ініціатива "Щедрий Вівторок". Це чудовий шанс підтримати тих, коми це насправді потрібно!

Благодійну місію нестимуть люди, організації, медіа, державні структури, навчальні заклади та бізнес. Перелік ініціатив, які відбуватимуться в Україні, можна переглянути на "Мапі добра".

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Шукай організації, чиї акції тобі подобаються та зв'язуйся з ними,

– закликають організатори.

Про проєкт

"Щедрий Вівторок" – міжнародний благодійний рух, який є частиною всесвітнього Giving Tuesday. Відбувається вже 9-й рік поспіль. Акція популяризує культуру благодійності серед широкого загалу. У цей день мільйони людей об'єднуються заради спільної мети – творити добро.

Кожен охочий може долучитися і покращити чиєсь життя. І йдеться не лише про фінансову участь. Ви можете поділитися своїм часом, інформацією або талантом.

Віддати речі на благодійність, допомогти сусідами, які цього потребують, відповідально ставитися до навколишнього середовища – кожна з цих добрих справ є частинкою великої мети. Зробити світ кращим – дуже легко, якщо зусиль докладе кожен член суспільства. Адже починати потрібно з себе, чи не так?