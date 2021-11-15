Сім'я зекономила тисячі доларів після переїзду в екологічний будинок

У Канаді 36-річна Місті Мерф'Арієнс та її 46-річний чоловік Брайс вирішили переїхати з орендованої квартири у власноруч збудовинй екологічний будиночок у віддаленом лісі. Не сплачуючи "комуналку" протягом 10 років сім'я зекономила величезну суму грошей.

Пара познайомилась багато років тому, коли вони обоє працювали кухарями. Жоден з них не поділяв захоплення традиційною орендою квартири чи накопиченнями на власну.

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Екологічний будиночок у лісі

Ідея збудувати власний віддалений будинок виникла у них після того, як вони часто відвідували котедж бабусі Брайса в Даремі, а потім переїхали туди у 2006 році. Як вони самі розповідають, щоразу повертатися в місто доводилося з величезним розчаруванням.

Вивчаючи кілька років поради та рекомендації від родичів, які жили в сільській місцевості, подружжя все ж купило земельну ділянку за 37 500 доларів і взялося за будівництво будинку, який звели з натуральних матеріалів – глини, піску й соломи.



Будинок канадського подружжя / Фото SWNS

Процес будівництва вартував їм всього в 10 тисяч доларів, а тепер, за оцінками родини, фінансування їхнього життя коштує лише 15 тисяч доларів на рік.

Чоловік із дружиною розповідають, що переїзд приніс їм тисячі заощаджень, оскільки родина не оплачувала рахунки протягом десяти років.

Пара каже, що вони майже повністю самодостатні: електроенергію отримують з сонячної панелі та використовують дощ і колодязь для води.



Екологічний будиночок з середини / Фото SWNS

Щоб заробити гроші, Місті і Брайс керують невеликим підприємством громадського харчування в місцевій громаді. Та вони не користуються автомобілем і пересуваються на велосипеді, пішки або їздять верхи на конях.

У пари також є 7-річна донька Сейдж та 5-річна Аврора. Вони навчаються вдома, а матір ще й розповідає їм, як правильно доглядати за тваринами.



Сейдж та Аврора / Фото SWNS